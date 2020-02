Serie A, 22a giornata: la Lazio non si ferma più, doppio Immobile. Milan e Atalanta frenano. Risultati e classifica

Ventiduesima giornata di Serie A.

Turno pomeridiano della domenica ricco di gol quello della massima serie che ha visto l’ennesimo trionfo della Lazio (5-1 alla Spal), frenate invece per Atalanta (2-2 contro il Genoa) e Milan (1-1 contro il Verona). Successo largo per i biancocelesti che hanno archiviato la pratica ferrarese già nel primo tempo con le doppiette di Immobile e Caicedo, nella ripresa sigillo anche per il giovane Adekanje. A San Siro il Milan non va oltre l’1-1 nella sfida contro il Verona: alla rete di Faraoni ha risposto una punizione di Cahlanoglu che ha evitato la sconfitta agli uomini di Pioli. Il Genoa ferma sul 2-2 l’Atalanta che non riesce a superare la Roma in classifica: vantaggio bergamasco firmato da Toloi, poi nell’arco di pochi minuti i liguri la ribaltano con le reti di Criscito su rigore e di Sanabria; la rete del definitivo 2-2 la sigla Ilicic.