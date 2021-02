Serie A, 21a giornata: lo Spezia blocca il Sassuolo, il Torino rimonta l’Atalanta

21a giornata di Serie A.

Nei due anticipi disputatisi alle ore 15,00 ci sono state due vere e proprie sorprese. Cade in casa il Sassuolo che cede 2-1 al sorprendente Spezia di Vincenzo Italiano che dopo essere passato in svantaggio (Caputo) la ribalta con le reti di Erlic e Gyasi. Getta via i tre punti l’Atalanta di Gasperini che dopo aver segnato tre reti nel giro di 10 minuti (Ilicic, Gosens e Muriel) si è fatta rimontare dal Torino che l’ha ripresa con Belotti, Bremer e Bonazzoli.