Serie A, 18a giornata: Juventus e Atalanta da applausi, esordio amaro di Ibra con il Milan

Diciottesimo turno di Serie A.

Tre gare pomeridiane valide per la diciottesima giornata del campionato: vittorie larghe per Atalanta e Juventus, non va oltre lo 0-0 il Milan di Pioli. I bergamaschi hanno annientato per 5-0 il Parma grazie alla doppietta di uno scatenato Josip Ilicic e alle reti di Gosens, Gomez e Freuler. I bianconeri hanno invece asfaltato con il punteggio di 4-0 il Cagliari: protagonista di giornata Cristiano Ronaldo autore di una tripletta, la rete del poker l’ha messa a segno Gonzalo Higuain. Non riesce invece a vincere e a uscire dalla crisi nera il Milan che, in quel di San Siro, pareggia 0-0 contro la Sampdoria nonostante l’esordio di Zlatan Ibrahimovic che non è però riuscito a rialzare i rossoneri che ormai non segnano da tre gare di campionato.