Sampdoria-Atalanta, Gasperini: “Risultato importante. Ilicic? È un buono, ecco cosa è successo”

L’Atalanta supera 2-0 in trasferta la Sampdoria.

Serie A, Sampdoria-Atalanta 0-2: un gol per tempo e la Dea raggiunge la Juventus al 3° posto

La Dea ha avuto la meglio dei blucerchiati nella sfida valida per la 24a giornata di Serie A, a segno Malinovskyi e Gosens. Il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il match e il momento vissuto da Josip Ilicic.

“È un risultato molto importante, contro una squadra difficile. Il campionato è molto equilibrato, l’abbiamo visto anche con gli ultimi risultati. Per noi è una vittoria che ci mette in una posizione di classifica importante. Ilicic? L’ho ignorato (ride, ndr). Lui è entrato bene. Figuriamoci se fa l’offeso: lui è un buono, veramente. Lui deve stare bene, questi alti e bassi li aveva anche durante la sua carriera, non è la prima volta. Nella fase finale del campionato sono convinto che ci darà un grande contributo. Abbiamo tante soluzioni, non possiamo sempre chiedergli che ci faccia vincere le partite, l’importante è che non abbia l’atteggiamento dell’altra sera, ma quella era una partita particolare. Real Madrid? Vogliamo fare una bella partita e mettere in difficoltà il Real, che ha un tasso tecnico alto. Sarà una partita difficile, la qualificazione sarà possibile se resteremo in gara. La nostra idea è giocarci ancora le nostre chance nella seconda parte della partita”.