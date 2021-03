Real Madrid, Hazard non si allena: out contro l’Atalanta? La situazione

Tegola per il Real Madrid.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Real Madrid verso la sfida di domani contro l’Atalanta, in programma alle 21:00. Proprio alla vigilia del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, cattive notizie arrivano per Zinedine Zidane, che quasi certamente non potrà contare su Eden Hazard. Il calciatore, infatti, questa mattina non ha preso parte alla rifinitura pre-Atalanta.

A riportarlo è il noto quotidiano spagnolo “As”, che sottolinea, come il forfait del calciatore nell’allenamento odierno lasci ben pochi dubbi sulla sua indisponibilità di domani. Il Real Madrid, per il momento, non ha rilasciato alcun comunicato relativo alle condizioni di Hazard. Possibile che nuovi aggiornamenti sul giocatore, possano arrivare nelle prossime ore durante la consueta conferenza stampa pre-gara di Zidane.