PSG, Marquinhos: “Rimontare l’Atalanta tra le emozione più forti vissute. Gol della Dea? La nostra strategia…”

È stata un’ondata di sentimenti ed emozioni. Appena ho segnato mi sono voltato e ho guardato i miei compagni in panchina e in tribuna. Ho in mente questa immagine di loro che saltano e festeggiano… che corrono, si abbracciano. È stato davvero un bel momento, personalmente una delle emozioni più forti che ho vissuto qui al Paris Saint-Germain“.

Parola di Marquinhos. Il difensore, intervistato ai microfoni del canale ufficiale del club, è tornato sulla vittoria maturata in Champions League contro l’Atalanta che ha permesso al PSG di conquistare la semifinale del prestigioso torneo. Risultato maturato anche grazie alla rete del momentaneo pareggio realizzata dallo stesso brasiliano nei minuti finali della sfida dell’ “Estádio da Luz”.

“Nel calcio – ha continuato Marquinhos – le cose possono cambiare molto velocemente, come abbiamo dimostrato. Sia a favore che contro. Ci è già successo in passato (il riferimento va alla sfida contro il Barcellona, di qualche anno fa) ed eravamo tornati a casa tristi e in lacrime. Ora siamo riusciti a ribaltare lo scenario a nostro favore. La nostra strategia era ben pianificata, eravamo consapevoli dei punti di forza dell’Atalanta e di cosa avremmo potuto sfruttare per batterli”.