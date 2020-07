Parma-Atalanta, D’Aversa: “Creato tanto, anche pari sarebbe stato stretto. Kulusevski? Ho la mia idea”

Il Parma incassa una sconfitta in rimonta nella trentasettesima giornata di Serie A.

I ducali, tra le mura amiche del Tardini, sono stati battuti dall’Atalanta. I padroni di casa erano inizialmente andati in vantaggio negli ultimi giri di orologio del primo tempo grazie a una rete di Kulusevski, ma Malinovskyi e Gomez hanno nella ripresa ribaltato il risultato, regalando i tre punti agli orobici.

Serie A, Parma-Atalanta 1-2: la Dea rimonta i ducali e si riprende il secondo posto

Il tecnico crociato Roberto D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa al termine del match, ha commentato la sconfitta: “Ho sentito che l’Atalanta concede poco, invece la mia squadra ha creato tanto. C’è ingenuità nel primo gol, la palla è passata in mezzo alla barriera. Il pareggio sarebbe stato stretto, commentiamo una sconfitta. Kulusevski? Impressionare nel campionato Primavera è una cosa, in Serie A un’altra. Lui quando è arrivato qui impressionava. Ha quantità, corre 12 km, ma ha qualità. Può migliorare, ma se capisce che quando arriva vicino all’area il difensore non interviene perché il rischia il rigore. Può fare ancora meglio. È un giocatore mentalizzato, quelli che crescono nell’Atalanta partono con una marcia in più. Può fare la differenza anche alla Juventus“.