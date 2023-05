Palermo, l’ex Mutti: “L’Atalanta sta facendo bene. Quest’anno duro per Allegri”

Le parole dell'ex tecnico del Palermo, Bartolo Mutti in vista di Atalanta-Juventus

Bortolo Mutti, ex allenatore del Palermo e del Bari tra le altre, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW soffermandosi sulle formazioni protagoniste del campionato di Serie A, tra cui l'Atalanta e la Juventus.

Atalanta-Juve, match che può valere la Champions. Più in forma la Dea? “L’Atalanta si è ritrovata e sta facendo bene, è in fiducia, avendo ritrovato pure i gol di Zapata e Muriel che sono mancati tanto. È una squadra in salute, anche se le motivazioni contro la Juventus possono non bastare: i bianconeri sono essenziali e riescono a fare risultato nei momenti decisivi”.

Allegri e Gasperini sono allenatori molto diversi… “Gasp in questi anni a Bergamo ci ha fatto divertire, esaltando le individualità dei calciatori come Gomez e Ilicic in maniera inaspettata. Anche oggi con Scalvini, Hojlund e Koopmeiners, che io ammiro particolarmente. Quest’anno è stato durissimo per Allegri, ma sta facendo comunque un lavoro straordinario, con tutte le concause tra infortuni e penalizzazione che avrebbero stroncato chiunque”.

Quanto ha pesato la grande crescita di Ederson a livello di movimenti senza palla? “Ederson ha fatto un salto di qualità enorme. Era già forte a Salerno, ma ora è un giocatore che può giocare in tutti i ruoli. L’Atalanta, in questo contesto, ha delle rotazioni che mettono in grande difficoltà le squadre avversarie, togliendo punti di riferimento. Quello più statico ed equilibrato poi è De Roon”.

Che fine hanno fatto Soppy ed Okoli? “Soppy aveva sorpreso tutti per la grande intraprendenza sulla fascia. Non so dirvi se si sia smarrito, dato che Mahele e Zappacosta hanno preso il sopravvento dalle sue parti. Okoli era partito alla grande, ma allo stesso tempo l’Atalanta ha un parco di difensori notevoli, tra Scalvini, Palomino, Demiral e Toloi. Saprà farsi notare, è un centrale che vedremo a grandi livelli. Non è un problema che ora non sia granché utilizzato, ma ha i mezzi per essere un grandissimo difensore”.

Quale futuro per l’Atalanta se dovesse andare via il Gasp e quale futuro per il Gasp se dovesse andare via dall’Atalanta? “Non è facile trovare una soluzione a un futuro senza Gasperini. Sono sette anni e casomai è giusto a un certo punto chiudere certi cicli, ma lui qui è nell’ambiente ideale ed è stato bravo lui a costruirselo. In altre società probabilmente avrebbe più fatica ad imporsi per prendere in mano la situazione a 360°. Gasperini meriterebbe una grande squadra - anche se per me l’Atalanta già lo è - per provare a vincere lo Scudetto”.

Chi vede favorita tra Atalanta e Juve? “In questo momento dico Atalanta, perché per potenzialità offensiva ora la Dea ha tanta roba. A livello difensivo, dovesse reggere, potrebbe far male alla Juventus”.