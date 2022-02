Olympiacos-Atalanta, Gasperini: “Felice per Malinovskyi, giornata non facile per lui”

Le dichiarazioni di Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, al termine della gara di Europa League contro l'Olympiacos.

"Sono molto felice per Malinovskyi, chiaramente non è stata una giornata facile per nessuno. Lui in particolare perché molto coinvolto per i famigliari. Stamattina mi ha detto che si sentiva di giocare, è stato premiato per una grande prestazione e con due molto belli. Un piccolo sorriso. Sono indubbiamente soddisfatto perché abbiamo vinto due partite, quella di questa sera non era facile come poi è stato il risultato finale. L'Europa League, già negli ottavi, dà avversari molto consistenti. Vediamo il sorteggio, ci presentiamo bene, siamo una squadra difficile da affrontare. Il periodo è incancellabile, rimarrà bello fisso nella mente di tutti. È stato qualcosa difficile da cancellare, speriamo sia finito. Ci ributtiamo nel campionato italiano, vediamo cosa succede, spero almeno un po' di normalità. Questa qualificazione dà morale alla squadra, l'avevo vista piuttosto frustrata per via degli episodi. Ci sarà il campionato con tante squadre che sono lì. Cercheremo di dire la nostra".