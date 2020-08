Nocerino abbraccia Ilicic: “Sotto le maglie uomini normali. Josip ragazzo con grandi valori”

Il mondo del calcio si stringe attorno a Josip Ilicic.

L’Atalanta, alla ripresa del campionato a seguito del lockdown, è tornata in campo senza l’attaccante sloveno. La stella ex Palermo e Fiorentina, nei pochi casi in cui è stata chiamata in causa, non ha mai brillato. La Dea ha continuato a vincere, terminando la stagione al terzo posto, ma del numero 72 nessuna traccia. Nelle scorse ore, il giocatore è tornato in Slovenia e, presumibilmente, mancherà all’appello nella gara di Champions League contro il Paris Saint-Germaint. Una assenza importante, dietro cui si celano motivi personali non meglio precisati. Intanto, attorno al classe ’88 un silenzio assordante, che sa di protezione, nonché tanto affetto.

Ad abbracciare virtualmente Josip Ilicic, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, l’ex compagno Antonio Nocerino, oggi allenatore della formazione Under 15 dell’Orlando: “Per me lui è incredibile, un ragazzo con grandissimi valori. Prima di parlare di calcio, non dimentichiamo che sotto le maglie ci sono degli uomini. Lui è un ragazzo per bene con una famiglia importante, io penso che non vada vista questa situazione come calciatore, ma come uomo normale. Spero possa passare questo problema“.

Atalanta-Inter, Gasperini: “Complimenti a Conte, abbraccio Ilicic. Ecco cosa ci manca per lo scudetto”