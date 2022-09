Monza-Atalanta 0-2: ennesimo ko per Stroppa, Gasperini primo in solitaria. Højlund…

Nonostante il cambio di modulo ed il passaggio alla difesa a 4 è bastato un inizio di primo tempo non semplice ai bergamaschi per adattarsi e prendere in mano il pallino del gioco, mettendo alle corde in più occasioni i brianzoli. Rete che sblocca i giochi quella del neo arrivato Rasmus Winther Højlund, oggi alla prima da titolare in nerazzurro, sostituto degli infortunati Muriel e Zapata, si è fatto trovare prontissimo e reattivo. A chiudere i giochi il cross di Ederson che inganna Marlon e fa 0-2 per gli ospiti, con autogol del brasiliano ex Sassuolo. Per questa settimana la Dea è prima in solitaria in classifica.