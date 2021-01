Milan-Atalanta, Ilicic: “Creato e difeso bene contro i primi in classifica, ci siamo anche noi. Io un artista? Rispondo così”

Ci abbiamo messo qualità e dobbiamo guardare avanti, non sarebbe giusto guardare indietro, ci sono tante partite da giocare

VIDEO Milan-Atalanta, la Dea vola a San Siro: Romero, Ilicic e Zapata gelano Pioli e firmano il trionfo di Gasperini. Guarda le immagini

Dopo la vittoria per 3-0 dell’Atalanta a “San Siro”, contro il Milan, l’attaccante della “Dea”, Josip Ilicic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”. Di seguito le parole dello sloveno.

“Abbiamo fatto bene sotto ogni punto di vista: abbiamo creato e difeso bene, loro sono la squadra più forte d’Italia, primi in classifica, ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Pensiamo alla prossima che sarà importante, già abbiamo fatto grandi cose, ma dobbiamo continuare a farle, pedalare come ora e fare meglio, perché si può sempre migliorare. Io un artista? No, sono un uomo felice perché posso fare la cosa che amo di più, giocare a calcio e voglio continuare a farlo finché riesco. L’occasione nel finale? Sono cose sulle quali devo migliorare. A volte mi viene in testa qualcosa all’ultimo secondo. Per fortuna gli altri hanno segnato. Il Milan era una squadra molto forte. Penso al pubblico, che ci manca molto, col pubblico sarebbe stata una partita ancora più bella da giocare, speriamo che torni. Io sono un uomo felice, spero che tutto questo passi presto e che si torni a vivere normalmente”.