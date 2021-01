Milan-Atalanta, Gasperini: “I 5 gol dal Liverpool ci hanno spronati, oggi prestazione super. Papu Gomez-Siviglia? Dico la mia”

È una delle più belle prestazioni, ma per il fatto di come abbiamo giocato contro la prima in classifica. Hanno fatto 43 punti, credo che questa sera siamo stati superiori un po’ su tutto. Per noi è una grande soddisfazione

Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo la vittoria per 3-0 a “San Siro” contro il Milan. Di seguito le parole dell’allenatore della “Dea”.

“Noi vogliamo stare nel gruppo delle prime, tra le squadre che lottano per la Champions League. Questo credo sia alla nostra portata, per quanto quest’anno le avversarie siano molto più agguerrite perché non sta steccando nessuno e quindi sarà molto più difficile. Questo è il nostro principale obiettivo. Se volete mettermi la parola Scudetto in bocca non ci riuscirete. Noi non possiamo avere l’obbligo di vincere, noi non dobbiamo vincere per forza. I conti li faremo più avanti”.

PRESSIONE CONTINUA SUL MILAN – “Abbiamo svoltato da parecchie settimane, dopo la partita col Liverpool coi 5 gol presi in casa. Si impara sempre qualcosa. Siamo sempre stati efficaci, abbiamo cambiato modo di giocare. Pressiamo più sull’avversario, lo stiamo facendo da parecchie settimane. Basta vedere i numeri”.

A -7 DALLA VETTA – “Noi vogliamo stare nel gruppo delle prime, di quelle che lottano per la Champions. Questo è quello che credo sia alla nostra portata, anche se le avversarie sono agguerrite. Le big non stanno sbagliando, sono tutte dentro. Sarà molto più difficile. Questo è il nostro principale obiettivo, se volete mettermi la parola scudetto in bocca non ci riuscirete. Io ho detto ne parliamo tra 25-26 giornate, quest’anno sarà così. Non possiamo avere l’obbligo di vincere. Noi vogliamo vincere, ma poi i conti li faremo più avanti”.

ATALANTA MIGLIORE CLUB “A PORTE CHIUSE” – “Non lo so. Io ci ho pensato alla partita col Valencia. Il calcio è cambiato, noi facevamo risultati anche all’epoca, siamo andati a vincere anche in Champions League. Certo se giochi ad Amsterdam o a Liverpool col pubblico è più difficile, ma abbiamo acquisito maggiore personalità contro le squadre”.

PAPU GOMEZ-SIVIGLIA? – “Non lo so ancora, ovunque vada gli auguro il massimo”.