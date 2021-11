LIVE Serie A, Atalanta-Venezia: segui la diretta del match della 15ª giornata

Atalanta e Venezia si affrontano nel match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A: segui la diretta testuale di Mediagol.it

L'Atalanta, dopo il successo esterno dello scorso weekend contro la Juventus, ha messo a segno l'ottavo risultato utile consecutivo in Serie A, frutto di cinque vittorie e tre pareggi. Oggi alle 18.30, riparte il massimo campionato con il turno infrasettimanale valevole per la quindicesima giornata di campionato. La compagine nerazzurra guidata da Gian Piero Gasperini, sarà impegnata nella sfida interna del "Gewiss Stadium" contro il Venezia, per proseguire la marcia di avvicinamento verso la zona Champions League.