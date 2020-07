Juventus-Atalanta, Sarri: “Fase importante della stagione, sui nerazzurri ha ragione Guardiola”

Maurizio Sarri si proietta alla sfida contro l’Atalanta.

Il tecnico della Juventus nella serata di sabato dovrà affrontare la squadra più in forma del campionato che in caso di successo salirebbe a -6 proprio dai bianconeri.

“È una fase importante della stagione, l’Atalanta è una squadra che sta facendo benissimo e ha numeri di grandissimo livello, soprattutto in trasferta. È una squadra difficile da affrontare. Ha ragione Guardiola: è come andare dal dentista. L’Atalanta può metterti in difficoltà dal punto di vista tattico perché è una squadra aggressiva che viene a prenderti alta nella fase di costruzione. Dal punto di vista fisico ha accelerazioni importanti, è una partita difficile sotto tutti gli aspetti ed è da tenere molto in considerazione. Vedo che in questo momento tutte le squadre hanno difficoltà di rendimento sulla lunghezza del match, mi piacerebbe vedere ordine, perché nei momenti in cui rischi di perdere di mano la partita, come avviene a tutti, diventa un aspetto importante”.