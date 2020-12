Juventus-Atalanta, Pirlo: “La Dea è una realtà del nostro calcio. Gasperini? Ho la mia idea”

Andrea Pirlo si proietta alla sfida di campionato contro l’Atalanta.

La Juventus nel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre affronterà i bergamaschi nella gara valida per la 12a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei piemontesi, nel corso dell’intervista pre-gara concessa a Juventus Tv, ha dichiarato quanto segue.

“Una gara difficile contro una squadra molto forte, ormai una realtà da diversi anni. Lo si è visto non solo nel campionato italiano ma anche a livello europeo quindi sarà una gara dura da giocare per quello che è il loro atteggiamento. Dovremo affrontarla come una top squadra. È ormai qualche anno che fa vedere grandi cose grazie al lavoro dell’allenatore e della società. È una nuova grande realtà che bisogna seguire e cui bisogna dare grande rispetto. Gasperini è un allenatore molto bravo che ormai fa bene da tanti anni. È cresciuto qui nel settore giovanile della Juve e ha fatto bene ovunque è andato. Ha il suo modo di giocare molto marcato e quindi va avanti con le sue idee che gli stanno dando grandi risultati. È un campionato strano ma come tutti gli altri campionati europei. Con il Covid e le partite ravvicinate si è un po’ equilibrato tutto e quindi bisogna affrontare ogni partita con la giusta mentalità. Non ci sono più le squadre materasso, ci sono squadre forti che pensano a giocare e non solo a difendersi. Bisogna affrontarle tutte con una certa mentalità altrimenti rischi di andare in contro a brutte sorprese”.