Inter-Atalanta, Gosens: “C’è tanto rammarico, avremmo meritato di più. Gol? Non ho ancora finito”

Ennesimo risultato positivo ottenuto dall’Atalanta che ha strappato un punto all’Inter.

Nel derby nerazzurro che si è disputato a “San Siro” gli orobici avrebbero anche meritato di portare a casa la vittoria, ma il calcio di rigore sbagliato da Muriel è costato caro. La rete del pari, dopo il vantaggio di Lautaro Martinez, è stata siglata da Robin Gosens che si sta rivelando più che prolifico in zona gol. L’esterno atalantino, ai microfoni di Dazn, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Manca il risultato e non nascondo che siamo delusi perché soprattutto nella ripresa abbiamo dominato, è stato un vero peccato non aver portato a casa l’intera posta in palio. C’è stata poca distanza tra noi e l’Inter nonostante loro lottino per la vittoria dello Scudetto, non abbiamo iniziato al meglio ma poi nel secondo tempo siamo venuti fuori e abbiamo dimostrato le nostre qualità. Meritavamo un po’ di più. Gol e assist? Sono contento di questo, adesso so che devo lavorare ancora di più perché non ho intenzione di fermarmi. Sono arrivato a questo punto grazie al lavoro che giornalmente ho svolto, sono felice”.