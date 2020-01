Inter-Atalanta, Gasperini: “Nel secondo tempo abbiamo dominato, serve migliorare sui rigori. Fallo su Toloi? Vi dico la mia”

L’Atalanta non si ferma.

Gli orobici hanno conquistato un ottimo punto in quel di “San Siro” contro l’Inter, un 1-1 che lascia un po’ di amaro in bocca a causa di un calcio di rigore fallito da Muriel a due minuti dal termine del match. Il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la prestazione dei suoi e commentato la gara appena conclusasi.

“È stata una bella partita. Sono contento per la prestazione dei ragazzi, abbiamo dominato il secondo tempo ricordandoci sempre che abbiamo giocato contro una squadra di livello. In difesa abbiamo disputato un’ottima gara chiudendo gli spazi degli attaccanti nerazzurri. Zapata? Per noi è un giocatore fondamentale che dobbiamo recuperare dopo i tre mesi di stop, deve ancora trovare la migliore condizione ma stasera per essere la prima partita non è andata male. Dietro abbiamo fatto benissimo, questo è il nostro modo di giocare. Siamo stati molto bravi a difendere, ci sta prendersi dei rischi quando giochi contro una squadra come l’Inter. Rigori? In questi tre anni e mezzo ne abbiamo sbagliati davvero tanti, oggi a mio avviso è stato molto bravo Handanovic che non è nuovo nel parare i tiri dal dischetto. Fallo su Toloi? Dispiace perché questi tipi di errori non dovrebbero più esserci, è davvero incomprensibile perché sono cose che tolgono valore alla tecnologia”.