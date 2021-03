Inter-Atalanta, De Roon: “Buona prestazione ma è mancata la cattiveria. Contro il Real Madrid possiamo farcela”

L’Atalanta nonostante una buona prestazione esce sconfitta da San Siro.

Inter-Atalanta, Conte: “Vittoria fondamentale per lo Scudetto, ma ci aspettano altre sfide difficili”

Una partita giocata a viso aperto, con i bergamaschi che hanno attaccato, ma sono stati puniti dall’Inter alla prima distrazione, con la rete di Milan Skriniar. Una sconfitta che fa male per il risultato, ma conferma che la Dea sta molto bene fisicamente e vuole provare il colpaccio in Champions League contro il Real Madrid.

Al termine della partita, Marten De Roon ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato la sconfitta. L’olandese ammette che la partita è stata equilibrata ed è stata decisa da un episodio: “Secondo me è mancata un po’ di cattiveria in area. La partita è stata decisa da un episodio dove. Noi siamo andati vicini al gol dove Handanovic ha fatto un miracolo su Zapata e poi Brozovic ha salvato sulla linea. Loro sono stati più bravi negli episodi. Oggi abbiamo dominato per gran parte del match. Abbiamo creato meno del solito ma siamo stati pericolosi. Siamo fiduciosi per le prossime partite. Vogliamo continuare e abbiamo fiducia per i primi quattro posti”.

I pensieri adesso sono rivolti alla sfida di martedì prossimo contro il Real Madrid, De Roon è convinto di poter mettere i difficoltà i Blancos: “Sarebbe bello giocare in undici tutta la partita. Sarà difficile ma, come oggi, dobbiamo attaccare. Dobbiamo giocare con più fiducia. Il Real si abbassa meno dell’Inter, non hanno Lukaku, attaccante che tiene la palla. Dobbiamo giocare con fiducia e puntare a fare due gol“.