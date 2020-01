Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Affrontiamo una squadra affamata, Coppa Italia un nostro obiettivo”

L’Atalanta nel pomeriggio di mercoledì affronterà la Fiorentina nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gli orobici che in campionato stanno confermando il loro momento di ottima forma si proiettano alla gara contro i Viola che proveranno a fare lo sgambetto agli uomini di Gasperini. Il tecnico dei nerazzurri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il match del “Franchi”.

“È chiaro che il campionato in questo momento è quello che ha la nostra attenzione maggiore, poi ci sarà la Champions. Però queste sono partite secche nelle quali se si si riesce a vincere e a passare il turno, anche la Coppa Italia diventa un obiettivo. Affrontiamo la Fiorentina che vive un momento non facilissimo in campionato, anche se domenica ha vinto, e che ha parecchi cambi. Questo cambio di allenatore sicuramente ha portato delle novità. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo interpretare bene la partita perché Firenze è sempre un campo difficile. Siamo abbastanza abituati a dover giocare tante partite consecutivamente. È chiaro che la partita con l’Inter è stata per certi aspetti molto bella per noi, e anche gratificante. Però adesso è il momento di guardare avanti e domani c’è la Fiorentina. Ritorno Caldara? Siamo molto contenti di questo ritorno. Quando è andato via da Bergamo gli ho detto che prima o poi lui sarebbe tornato. Anche se non mi aspettavo così presto. Perché lui è comunque un prodotto di Bergamo, è qui da sempre e questa è la sua casa. Sicuramente ci sarà molto utile”.