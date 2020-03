Champions League, Valencia-Atalanta 3-4: Ilicic cala il poker, la Dea vola ai quarti

L’Atalanta vola ai quarti di finale di Champions League.

In un momento di grande sconforto per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, tra le mura di un Mestalla deserto, la Dea ha staccato il pass per il prossimo turno, eliminando il Valencia e regalando una grande gioia a Bergamo, ma anche all’intero paese. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, dopo avere conquistato la vittoria per 4-1 nella gara d’andata, hanno confermato la propria superiorità nella sfida di ritorno, grazie ad uno straordinario Josip Ilicic. Lo sloveno ha calato il poker, realizzando due gol dal dischetto e altri due col mancino in movimento. La magica prestazione dell’attaccante orobico, insieme al netto successo del match di San Siro, ha reso vani gli sforzi degli spagnoli, che erano riusciti a mettere a segno tre reti, firmate da Kevin Gameiro e Ferran Torres. La Dea torna a casa con una qualificazione storica.