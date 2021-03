Champions League, tutto pronto per Real Madrid-Atalanta: quote dei bookmakers e probabili formazioni

E’ tutto pronto per Real Madrid-Atalanta.

Si affronteranno questa sera alle 21:00 all’Estadio Alfredo Di Stéfano, Real Madrid e Atalanta, nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo il successo dei blancos a Bergamo per 0-1 all’andata, la Dea si prepara al secondo round che verrà disputato n Spagna. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky ai canali Sky Sport Uno ( satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara accesa con i padroni di casa leggermente favoriti rispetto agli ospiti. Il segno 1, infatti, è offerto a 2.00, il segno X a 3.60 e infine, il segno 2 a 3.50.

Il Real dovrebbe schierarsi con un 3-5-2: davanti a Courtois, spazio a Varane, Sergio Ramos e Nacho; sugli esterni di centrocampo Lucas Vazquez a destra e Mendy a sinistra, in mezzo Valverde e Modric ai lati di Kroos. In attacco, Rodrygo farà coppia con Benzema. Recuperano Sergio Ramos e Benzema.

Gasperini recupera Djimsiti che sarà in campo dal primo minuto insieme a Toloi e Romero. Assente Hateboer, ci sarà Maehle sull’out di destra di centrocampo, con Gosens a sinistra: in mezzo, accanto a De Roon. Pessina prenderà il posto dello squalificato Freuler. In avanti, Pasalic alle spalle del duo colombiano Muriel-Zapata. Ballottaggio Sportiello-Gollini tra i pali, con il primo in vantaggio sul secondo.

Di seguito, le probabili formazioni:

REAL MADRID (3-5-2), la probabile formazione: Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Vazquez, Valverde, Kroos, Modric, Mendy; Benzema, Rodrygo. Allenatore: Zidane.

ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.