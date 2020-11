Champions League, Liverpool-Atalanta: Gasperini con Ilicic-Gomez, Klopp con Salah. Le formazioni ufficiali

Alle ore 21,00 ad Anfield scenderà in campo l’Atalanta di Gasperini che affronterà il Liverpool.

Match importante per la compagine orobica che ha come obiettivo principale quello di fare punti, altrimenti la situazione qualificazione si complicherebbe non poco.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; N.Williams, R.Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Manè. All.Klopp

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez. All.Gasperini