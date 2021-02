Champions League, le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid: quote dei bookmakers e dove vedere la gara in tv

L’Atalanta questa sera affronterà il Real Madrid in Champions League.

VIDEO Atalanta-Real Madrid, dal Torino al Milan: le imprese delle italiane contro i blancos

Gli orobici se la vedranno contro i blancos nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri privi di Hateboer e con un Josip Ilicic non in forma smagliante, i blancos senza nove pedine tra i quali spiccano anche nomi importanti: Benzema, Marcelo, Carvajal, Hazard, Militao, Odriozola, Ramos, Rodrigo, Valverde. Una sfida ad alta tensione quella del “Gewiss Stadium” con i bergamaschi che sognano l’impresa.

Le probabili formazioni del match.

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.