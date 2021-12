Champions League, Atalanta-Villareal rinviata per neve: c’è la data per il recupero

La sfida tra Atalanta e Villarreal, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League per i bergamaschi, è stata rinviata a causa della fitta neve

Il match di Champions League tra Atalanta e Villareal è stato rinviato a giovedì 9 dicembre, probabilmente alle ore 15:00. Questa la situazione al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, con il terreno di gioco completamente ricoperto da fitti strati di neve che hanno convinto l'arbitro dell'incontro tra i nerazzurri e gli spagnoli ad annullare, almeno per questa sera, la partita. Ovviamente la gara sarà da recuperare, come detto in precedenza, nella giornata di domani, con l'orario che verrà comunicato ufficialmente nelle prossime ore dalla UEFA. Giocare alle 15:00 di domani sarebbe l'opzione tecnicamente più fattibile - oltre che la più probabile -, anche se nulla di certo filtra ancora dalle sedi della Champions League.