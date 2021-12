Champions League, Atalanta-Villareal: l’ex Palermo Ilicic dal 1′. Le formazioni

Sesta ed ultima giornata dei gironi di Champions League, al Gewiss Stadium in campo Atalanta e Villareal. Gasperini sfida Emery, le formazioni ufficiali del match in programma alle 21

Dopo il rinvio causato dall'abbondante nevicata abbattutasi nel giorno dell'Immacolata sula città di Bergamo ed il conseguente rinvio per inpraticabilità del manto erboso, sarà finalmente la volta dell'ultima italiana rimasta in lizza per un possibile approdo agli ottavi di finale di Champions League, con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che si gioca la qualificazione al prossimo turno del torneo europeo al Gewiss Stadium contro il Villareal guidato da Unai Emery, nel posticipo in programma alle 19.00. La Dea, a quota sei punti nel girone di Champions League, è reduce da due pareggi consecutivi e cerca la vittoria interna, che manca dalla sfida contro lo Young Boys, dove la compagine orobica si impose per 1-0. La compagine spagnola, che stacca la squadra di Gasperini in classifica di un solo punto, è reduce dalla sconfitta interna contro il Manchester United - primo in classifica nel girone a quota undici punti -, vuole difendere il secondo posto del raggruppamento a quota sette punti, alle spalle dei Red Devils, ultimo posto che consentirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League.