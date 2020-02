Champions League, Atalanta-Valencia: Gasperini sceglie Ilicic-Gomez. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il ritorno della Dea.

Sul campo di uno stadio San Siro stracolmo di tifosi andrà in scena la sfida tra l’Atalanta e il Valencia, valida per l’andata degli ottavi di Champions League: i due club si affronteranno alla ricerca di una vittoria importante per ottenere un vantaggio in vista della gara di ritorno che si giocherà in Spagna.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Gian Piero Gasperini e Albert Celades:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez.

Valencia (4-4-2): Doménech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez, Guedes.