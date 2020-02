Champions League, Atalanta-Valencia 4-1: una Dea divina cala il poker e vede i quarti

Le luci di San Siro si accendono di nero e azzurro.

Lo stadio di Milan e Inter ha ospitato questa sera la sfida tra l’Atalanta e il Valencia, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League. Gli uomini di Gian Piero Gasperini dimostrano subito di non sentire la pressione e spinti da quasi 45mila tifosi creano la prima occasione da gol dopo soltanto otto minuti: Pasalic si presenta davanti a Domenech che è bravissimo a mandare il pallone in calcio d’angolo. Al 16′ la Dea riesce comunque a sbloccare il risultato: Gomez entra in area di rigore e offre un assist geniale per Hateboer che si inserisce con i tempi giusti e firma la rete dell’1 a 0. Al 28′ prima occasione per gli ospiti con Ferran Torres, che calcia dalla distanza e colpisce in pieno il palo, si salva Gollini. Poco prima del doppio fischio del direttore di gara l’Atalanta trova anche il raddoppio: Ilicic aggancia con il mancino, si sposta la palla sul destro e calcia di potenza mandando la palla all’incrocio dei pali, 2 a 0.

Nel secondo tempo non cambia il ritmo della sfida, con i padroni di casa che continuano a dominare sia dal punto di vista del possesso palla sia dal punto di vista delle occasioni. Al minuto 57′ arriva anche la terza gara della partita: Freuler avanza fino al limite dell’area di rigore e con un bellissimo tiro a giro realizza il 3 a 0. Sei minuti dopo la Dea cala addirittura il poker: azione personale di Hateboer che riparte in contropiede, entra in area e beffa un Domenech impreciso, 4 a 0. Due minuti dopo, al 66′, gli ospiti riescono a trovare la rete della bandiera con Cheryshev, che sfrutta un clamoroso errore di Palomino realizzando il 4 a 1 finale.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Atalanta, che segna addirittura quattro gol ed ottiene un grandissimo vantaggio in vista del ritorno: i nerazzurri dovranno soltanto mantenere il risultato per accedere ai quarti di finale.