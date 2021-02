Champions League, Atalanta-Real Madrid: Ilicic dalla panchina, Gasperini con il tandem Muriel-Zapata. Le formazioni ufficiali

Sale l’attesa per Atalanta-Real Madrid.

Serata storica per l’Atalanta che questa sera ospiterà al “Gewiss Stadium” il Real Madrid di Zinedine Zidane, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gasperini si affida al tandem d’attacco Muriel-Zapata, con Pessina alle spalle. Ilicic dalla panchina. Tante assenze per i Blancos, in campo con il tridente.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Isco, Vinicius Junior. All. Zidane