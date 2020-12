Champions League, Atalanta-Midtjylland: sorpresa Pessina, Ilicic dalla panchina. Le formazioni ufficiali

L’Atalanta alle 21,00 affronterà tra le mura amiche il Midtjylland.

Gli orobici puntano a una vittoria che gli permetterebbe, in caso di sconfitta dell’Ajax in casa del Liverpool, di giocarsi la qualificazione contro i lancieri con il doppio risultato. Le scelte di Gian Piero Gasperini in vista del match contro gli scandinavi.

ATALANTA (3-5-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

MIDTJYLLAND (4-5-1): Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; Dreyer, Anderson, Hoegh, Onyeka, Mabil; Kaba.