Champions League, 3a giornata: figuraccia Atalanta, l’Inter cade a Madrid. I risultati

Notte di Champions League amara per Inter e Atalanta.

Gli uomini guidati da Antonio Conte perdono 3-2 in casa del Real Madrid al termine di una sfida rocambolesca che i nerazzurri erano riusciti a recuperare dopo l’iniziale 2-0 subito. Apre le marcature una rete di Benzema su errore in ripiegamento di Hakimi, il raddoppio spagnolo porta la firma del sempreverde Sergio Ramos. Gli ospiti però non demordono e prima trovano la rete dell’1-2 con Lautaro Martinez e poi il gol del pari con un destro incrociato di Perisic. A 10 minuti dalla fine è però un destro all’incrocio di Rodrygo a consegnare i tre punti ai blancos che salgono a quota 4, resta a 2 punti l’Inter. Figuraccia dell’Atalanta che cede 5-0 in casa al Liverpool (3 Jota, Salah e Manè), nel girone degli orobici vittoria esterna per l’Ajax che ha superato 2-1 i danesi del Midtjilland e aggancia i bergamaschi a quota 4 in classifica.

I risultati di serata

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 1-1 (giocata alle ore 18,55)

Shakhtar Donetsk-Borussia Monchengladbach 0-6 (giocata alle ore 18,55)

Atalanta-Liverpool 0-5

Manchester City-Olympiacos 3-0

Midtjylland-Ajax 1-2

Porto-Marsiglia 3-0

Real Madrid-Inter 3-2

Salisburgo-Bayern Monaco 2-6