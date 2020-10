Champions League, 2a giornata: le formazioni ufficiali dei match delle 21,00

Alle ore 21,00 si disputeranno le altre sei gare della prima parte della seconda giornata di Champions League. Diverse sfide interessanti: dal Real Madrid che (in casa del Borussia Monchengladbach) deve riscattare la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk al Manchester City che sarà ospite del Marsiglia. In campo anche il Liverpool che affronterà in casa i danesi del Midtjilland, l’Atalanta invece ospiterà l’Ajax.Le formazioni ufficiali delle gare in programma.

