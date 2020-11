Calciomercato Inter, Eriksen diventa un esubero: i nerazzurri scaricano il danese e puntano un gioiello dell’Atalanta

Il nome Christian Eriksen continua a far rumore in casa Inter.

Il fantasista danese ex Tottenham è arrivato in nerazzurro con tante speranze e soprattutto conscio di avere le qualità giuste per dimostrare ancora una volta il proprio talento. Dopo un post lockdown giocato ad alti livelli, il calciatore scandinavo ha però trovato sempre più spesso la via della panchina e nelle occasioni in cui è sceso in campo non ha mai brillato. Differente la situazione verificatasi in Nazionale dove lo stesso Eriksen ha trascinato a più riprese i suoi portandoli alla vittoria della tre disputate negli scorsi mesi. La dirigenza nerazzurra non è affatto soddisfatta delle prestazioni del classe ’92 e per questo sta valutando attentamente una cessione così da poter puntare a un profilo che potrebbe dare a Conte qualcosa di importante. Il nome in questo caso è quello di Ruslan Malinovskyi, l’ucraino dell’Atalanta sarebbe perfetto per lo scacchiere dell’ex Chelsea ma non sarà chiaramente una trattativa semplice da chiudere.