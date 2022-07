Calciomercato Hellas Verona, prestito di Cortinovis dall’Atalanta. Il Palermo…

Il trequartista Alessandro Cortinovis, gemma del vivaio dell'Atalanta, che lo scorso campionato ha fatto il suo esordio in Serie B con la Reggina, collezionando 30 presenze impreziosite da 1 gol stagionale, non andrà al Palermo. L'Hellas Verona di Gabriele Cioffi chiude il colpo in prestito dal club bergamasco.