Calciomercato Atalanta, si sogna il colpo Suarez: l’uruguaiano arriverebbe a 0

In seguito alla mancata qualificazione per le competizioni europee, l' Atalanta di Gasperini si appresta ad essere rinforzata con colpi di spessore internazionale, oltre che all'imponente mole di giovani da valorizzare, mai mancata in quel di Bergamo.

Per rinforzarsi notevolmente il club nerazzurro sembra intenzionato a portare in Serie A, Luis Suarez fresco di mancato rinnovo con l'Atletico Madrid, e ad oggi senza squadra. L'uruguaiano rappresenta una ghiotta occasione di mercato per diversi club ambiziosi proprio come la Dea. Nell'ultima stagione i bergamaschi si sono ritrovati molte volte a faticare in zona gol, complici gli infortuni di Duvan Zapata e la stagione deludente di Luis Muriel. Per questo il club dell'ex Genoa sembra andare forte su un profilo di smisurata esperienza e di grande valore tecnico come Suarez, che riporterebbe quell'entusiasmo perso nella piazza atalantina.