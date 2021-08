Calciomercato Atalanta, Romero verso l’addio: intesa trovata col Tottenham

Il difensore argentino, dopo una sola stagione in nerazzurro, sembra essere molto vicino a lasciare la compagine allenata da Gian Piero Gasperini

Difensore centrale rapido, fisico ed estremamente adattabile a molteplici sistemi di gioco, l'argentino ha impiegato pochissimo tempo nel guadagnarsi estimatori in Serie A e in diversi campionati esteri. Un giocatore divenuto, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, pilastro inamovibile dell'Atalanta che, per l'ennesima annata, ha collezionato prestazioni e risultati storici in campo nazionale ed internazionale. L'ex Genoa - in seguito ad una trattativa ben strutturata dal neo Ds del Tottenham Fabio Paratici - sembrerebbe davvero vicino ad un approdo in quel di Londra, dopo una sola stagione sportiva passata tra le fila del club bergamasco.