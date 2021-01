Calciomercato Atalanta, quale futuro per il Papu Gomez? Ecco la decisione della Dea

Quale futuro per Alejandro Darío Gomez?

Il capitano della Dea, si sa, lascerà con ogni probabilità l’Atalanta già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Fuori dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, il cui rapporto è ormai ai minimi termini, il calciatore argentino punta a trovare una nuova squadra. Tuttavia, il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Il presidente Percassi, nel dettaglio, non ha alcuna intenzione di svendere il Papu, la cui valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni, vi saranno nuovi contatti tra le parti. Ma il futuro dell’ex Catania, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, pare destinato ad essere lontano dall’Italia. L’Atalanta, infatti, avrebbe posto il veto per una cessione del Papu alle big italiane.

La volontà della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di non rinforzare nessuna delle prime della classe, al momento rivali dell’Atalanta nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. D’altra parte, il primo club a sondare il terreno è stato l’Inter di Antonio Conte, seguito da Juventus e Fiorentina. La Dea sarebbe disposta a cedere il giocatore ad una squadra di medio-bassa classifica. Proposte che, al momento, Gomez non prenderebbe in considerazione. Seguiranno aggiornamenti…