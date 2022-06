Calciomercato Atalanta, piace Minamino del Liverpool: l’attaccante vale 20mln

Nelle scorse ore la stampa d'oltremanica ha svelato l'interesse dell'Atalanta per l'attaccante giapponese del Liverpool, Takumi Minamino. Pista non estremamente facile da intraprendere per la Dea, ma non impossibile, come scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". L'attaccante dei Reds, chiuso in questi anni dalla concorrenza serrata nel reparto offensivo, con Salah e Mané che sono le prime scelte del tecnico tedesco Jürgen Klopp, avrebbe espresso la volontà di poter giocare con maggior continuità ed il Liverpool ha dato il via libera per una possibile cessione. Il valore del cartellino dell'attaccante nipponico si aggirerebbe intorno ai venti milioni di euro, cifra alla portata del club bergamasco tentato dalla prospettiva di aggiudicarsi le prestazioni del jolly d'attacco di proprietà dei Reds. Unico scoglio da superare sarebbe l'ingaggio: i 2,7 milioni di euro sono oltre il tetto stabilito dall'Atalanta. L'intesa può essere trovata, anche se la concorrenza per il ventisettenne attaccante sarebbe serrata. Sulle tracce di Minamino ci sarebbero infatti tre club di Premier League: Leeds, Wolverhampton e Southampton su tutti. Ma l'attaccante piace anche in Ligue 1, alla finestra il Monaco che attenderebbe sviluppi sul futuro del giapponese, con quest'ultimo che gradirebbe la destinazione francese.