Calciomercato Atalanta, occhi su Demiral: la Juventus apre al prestito. Le ultime

Il difensore bianconero è il primo nome sul taccuino di Gian Piero Gasperini per sostituire il partente Romero. I dettagli sul possibile affare da intavolare con la 'Vecchia Signora'

Con la trattativa già ben avviata per portare il difensore argentino tra le fila del Tottenham, la compagine bergamasca vuole correre subito ai ripari per rinforzare ulteriormente il suo reparto arretrato. Dopo l'arrivo di Juan Musso dall'Udinese servito a blindare i pali nerazzurri, la dirigenza del club lombardo starebbe cercando una nuova pedina da piazzare in seno allo scacchiere tattico ideato da Gian Piero Gasperini in merito alle sue ottiche difensive. Il centrale della Juventus ha trovato poco spazio nell'ultima annata trascorsa in bianconero, rendendosi comunque protagonista di ottime prestazioni quando chiamato in causa dall'ormai ex tecnico della Vecchia Signora Andrea Pirlo.