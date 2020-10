Calciomercato Atalanta, niente Parma per Traorè: l’attaccante pronto ad una nuova avventura in Premier

Definito il futuro di Amad Traoré.

Sfuma Amad Traorè per il Parma. Inizierà una nuova avventura lontano dalla Serie A, l’attaccante ivoriano dell’Atalanta, Amad Traorè, ad un passo dal trasferimento in Premier League. In particolare, il Manchester United sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa per assicurarsi le prestazioni del giocatore, per il quale il club avrebbe messo sul piatto 30 milioni più bonus. Salvo inattesi colpi di scena, il trasferimento di Traorè, dovrebbe concludere nelle prossime ore. Il giocatore, tuttavia, per questioni burocratiche rimarrà a Bergamo fino a gennaio.