Calciomercato Atalanta, il Siviglia a un passo dal Papu Gomez: c’è la cessione di Carlos Fernandez alla Real Sociedad

Il Siviglia sembra essere a un passo da Alejandro Gomez.

Il calciatore argentino al momento in forza all’Atalanta, come risaputo, ha rotto con Gian Piero Gasperini ed è stato di conseguenza messo fuori rosa. Il Papu è vicino a indossare la maglia del club andaluso, a dare una conferma a questo la cessione da parte del ds Monchi dell’attaccante Carlo Fernandez alla Real Sociedad per 10 milioni di euro. Tale operazione è chiaramente dettata dalla voglia degli spagnoli di accaparrarsi le prestazioni di Gomez, adesso le due parti si dovranno accordare sul prezzo del cartellino. Il Siviglia ha trovato da tempo l’accordo con il giocatore sulla base di 3 milioni a stagione fino al 2023, il valore del Papu si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Si attendono novità in questione già nella giornata odierna.