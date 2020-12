Calciomercato Atalanta, Franco Vazquez per il dopo Gomez? La situazione. E Ilicic…

“Dal Papu a Ilicic, la Dea non trova pace”.

Titola così l’edizione odierna de ‘Il Giorno’, che punta i riflettori sul momento dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una matassa che, per diversi motivi, sembra essere diventata ancora più ingarbugliata. Ora, però, serve chiarezza. Nel dettaglio, continua a tenere banco il rapporto, ormai tutt’altro che idilliaco, tra il Papu Gomez e lo stesso Gasperini. Il futuro del capitano della Dea è inevitabilmente in bilico. Le panchine contro Fiorentina e Juventus, con l’argentino subentrato solo a gara in corso all’Allianz Stadium, rappresentano un evidente segnale; una frattura che, al momento, sembra insanabile.

Ragion per cui, l’avventura del Papu in nerazzurro sembra essere giunta al capolinea. Diversi, d’altra parte, sono i club che potrebbero tentare l’assalto. Nessuna opzione di prestito, però; la volontà della dirigenza della Dea resta quella di cedere il calciatore classe ’88 solo in cambio di un rilevante compenso economico. In caso di addio, chi potrebbe approdare alla corte di Gasperini è Franco Vazquez. Secondo i media spagnoli, l’Atalanta sarebbe interessata al cartellino del ‘Mudo’, il cui contratto che lo lega al Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Tre anni con la maglia del Palermo, l’italo-argentino è certamente un giocatore esperto, che conosce nei dettagli il campionato italiano. Negli ultimi quattro anni, in Liga, Vazquez ha brillato a fasi alterne, pur restando una pedina dalla classe cristallina, che può fare la differenza. “Ma per ora è solo una voce”, scrive il noto quotidiano.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, il trequartista classe ’89 potrebbe ritrovare un altro ex Palermo: Josip Ilicic. Non un momento positivo per il calciatore sloveno. L’apice del suo rendimento in nerazzurro lo ha raggiunto il 10 marzo scorso, quando in quel di Valencia deliziò supporters e addetti ai lavori con un poker che portò la Dea a giocarsi i quarti di finale della Champions League 2019-2020. Da quel momento, problemi fisici e di natura personale lo hanno costretto ai box per diversi mesi, con il numero 72 nerazzurro che ha saltato le sfide contro Fiorentina e Juventus per un forte mal di gola.

Tuttavia, Ilicic è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e domani contro la Roma andrà in panchina. “Ilicic è un giocatore che si accende con il freddo. […] Gasperini ovviamente spera di recuperarlo al meglio da gennaio. Intanto fa di necessità virtù”, si legge.