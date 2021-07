Calciomercato Atalanta, a Gasperini il primo colpo: ufficiale l’arrivo di Musso

Juan Musso è un nuovo giocatore dell’Atalanta. I riflessi di un felino, abbinati in maniera egregia ad un ottimo posizionamento e istinto di parata. Queste alcune delle caratteristiche che, negli ultimi anni, hanno reso l’ormai ex...

Quest'ultimo - dal punto di vista della gestione dei portieri - non viene certamente da una stagione semplicissima. L'alternanza tra Sportiello e Gollini non ha mai del tutto convinto Gian Piero Gasperini , che per l'avvio di questa nuova sessione estiva di calciomercato si è voluto assicurare un estremo difensore affidabile e dal futuro assicurato. Saracinesca della Nazionale argentina, Musso è costato al patron Percassi ben 20 milioni di euro, versati nelle casse della famiglia Pozzo e ufficializzati tramite un comunicato diramato sui canali del club nerazzurro.

Nato a San Nicolas de los Arroyos il 6 maggio 1994, è cresciuto nel Racing Club con cui ha esordito in prima squadra nel maggio 2017, giocando poi nelle stagioni successive anche in Copa Sudamericana e in Libertadores. Nell’estate del 2018 si è poi trasferito nell’Udinese con cui ha disputato le ultime tre stagioni collezionando 102 presenze in tutte le competizioni, di cui 100 in Serie A, risultando uno dei portieri più affidabili e di maggior rendimento del campionato. Nella stagione 2019-2020 si è anche distinto per essere stato il portiere con più clean-sheet in Serie A: è infatti riuscito a mantenere la porta inviolata in ben 14 partite.