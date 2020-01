Bologna, Barrow saluta l’Atalanta: “Voglio ringraziare la famiglia Percassi, sono diventato uomo”

Musa Barrow saluta l’Atalanta.

L’attaccante classe ’98 non è riuscito a trovare spazio nel corso della prima metà della stagione, e per questo motivo ha accettato di trasferirsi al Bologna alla ricerca di un maggiore minutaggio e di un posto da titolare. Tramite il suo account Instagram il giovane centravanti ha salutato così il suo ex club: “Voglio cogliere l’occasione per ringraziare l’Atalanta BC che mi ha aiutato a crescere come uomo della squadra giovanile fino alla prima squadra. Sono davvero felice di aver trascorso momenti fantastici con i miei compagni di squadra giocando con loro, conoscendoli e ringraziandoli anche per tutti i supporti e l’amore che mi hanno mostrato in questi anni. Voglio anche ringraziare lo staff e gli allenatori della squadra giovanile con cui ho lavorato sotto e anche lo staff e allenatore di Prima squadra. Ringraziando anche i grandi sostenitori della squadra (Tifosi