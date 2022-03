Bayer Leverkusen-Atalanta, probabili formazioni: Malinovskyi e Muriel sfidano Alario

Tutto quello che c'è da sapere sulla grande sfida degli ottavi di finale di ritorno tra Bayer Leverkusen e Atalanta

Bayer Leverkusen e Atalanta si giocano l'accesso i quarti di finale di Europa League , si riparte dal 3-2 dell'andata in favore della Dea. Pirotecnica gara e punteggio del 'Gewiss Stadium', nella quale la formazione di Gian Piero Gasperini - dopo aver subito il gol dell'iniziale svantaggio - era riuscita a dominare gioco e partita, fino alla rete di Diaby che ha poi riaperto il discorso qualificazione per i tedeschi.

Per l'Atalanta un solo cambio rispetto al match della scorsa settimana, con Palomino che dovrebbe prendere il posto di Djimsiti, mentre resta tutto invariato davanti, con Muriel sostenuto da Malinovskyi e Koopmeiners. Per i bergamaschi a disposizione due risultati su tre in ragione al risultato della gara d'andata e all'abolizione della regola dei gol doppi in trasferta. Tra le fila degli ospiti assente Wirtz che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, terminando così in anticipo la sua stagione, con Demirbay pronto a sostituirlo sulla trequarti della squadra di Seoane.