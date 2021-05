Avellino-Palermo, Padre Giacinto benedice il Partenio: “Ho incontrato Braglia e Di Somma, non ho speranze ma certezze”

Cresce l’attesa per la sfida tra Avellino e Palermo.

L’Avellino, dopo aver tenuto fede alla tradizione con il rituale del pellegrinaggio al Santuario di Montervergine, per preparare anche spiritualmente la sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi, in programma questa sera alle 20.45, ha oggi ricevuto anche la benedizione del terreno di gioco del “Partenio-Lombardi”, impartita dal padre spirituale della compagine irpina. I biancoverdi saranno costretti a vincere dopo la sconfitta patita al “Renzo Barbera” nella gara di andata in un match ad altissima tensione agonistica. Di seguito le parole di Padre Giacinto rilasciate ai microfoni di SportChannel, e riportate da “TuttoAvellino.it”.

“Ieri l’Avellino ha ricevuto la benedizione della Madonna di Montevergine, oggi mi sono recato allo stadio, ho incontrato Braglia e Di Somma ma non la squadra. E come ho fatto negli ultimi 25 anni, in modo silenzioso, ho benedetto tutto il campo. Non ho speranze, ho solo certezze, che vorrei infondere ai tifosi della Curva Sud, che oggi pomeriggio aspetteranno il pullman dell’Avellino. È chiaro che abbiamo bisogno di lavorare insieme per trovare un’unità di intenti. Per 25 anni sono stato padre spirituale dell’Avellino, abbiamo superato momenti difficili, ma c’è stato sempre chi teneva unite le varie componenti. E così deve essere ora”.