Atlanata-Valencia, Percassi: “Noi nella storia dell’Italia. Insieme sconfiggeremo il Coronavirus”

Altra storico record per l’Atalanta.

Un Estadio Mestalla a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus ha ospitato la sfida tra il Valencia e l’Atalanta, che si sono affrontati in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League: dopo il 4 a 1 dell’andata, la Dea doveva limitarsi a gestire il risultato e non subire troppi gol per conquistare il passaggio del turno. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono addirittura riusciti a vincere anche in Spagna con il risultato di 4 a 3: protagonista assoluto della sfida è stato Josip Ilicic, che ha realizzato tutti e quattro i gol della sfida regalando ai suoi tifosi la prima storica qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha commentato così lo storico traguardo raggiunto dalla Dea questa sera: “Per noi questa qualificazione è un qualcosa di straordinario. La società ringrazia il mister, la squadra e lo staff perché hanno dato tutto in un momento particolare, regalando a Bergamo e a tutta l’Italia due ore di spettacolo e tanta gioia. Il calcio in questi duri momenti ha un grande valore. Sono sicuro che sconfiggeremo questo male se ci adoperiamo con comportamenti adeguati. Il successo è frutto del tanto impegno di un’attenzione generazionale nei confronti della società. Siamo nati e cresciuti a Bergamo. I risultati oggi ci danno ragione, ma indipendentemente da essi siamo contenti di quanto fatto in questi anni. La nostra città se lo merita. È un momento unico, questa vittoria dà speranza e vale tanto per la città di Bergamo. I nostri ragazzi passeranno alla storia per questa società e per l’Italia intera“.

