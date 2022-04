Atalanta, Zappacosta: “Trasformiamo rabbia in energia positiva. Restiamo lucidi”

Le parole del difensore dell'Atalanta, Davide Zappacosta, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lipsia

Dopo l'1-1 maturato in Germania nella sfida di andata, l'Atalanta si prepara a tornare in campo per affrontare il Lipsia al "Gewiss Stadium", nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una sfida da dentro o fuori che decreterà chi, tra le due compagini, potrà accedere alla fase successiva della competizione. A parlare alla vigilia è il difensore della Dea, Davide Zappacosta, intervenuto in conferenza stampa.

"Difesa a tre o a quattro? In entrambi i moduli bisogna fare attenzione, io non ho uno schema preferito, cercheremo di preparare nel migliore dei modi la partita di domani. Normale ci sia rabbia, dobbiamo trasformarla in energia positiva, ci aspetta una gara difficile, non possiamo portarci dietro le cose negative dalla gara col Sassuolo, dobbiamo subito cambiare rotta. Ogni giocatore sa come gestire la pressione, ma quando c'è è sempre positivo perché la tensione ti porta a dare qualcosa in più. La concentrazione conta, chi sbaglia di meno vince, dobbiamo cercare di rimanere lucidi e giocare nel migliore dei modi".

Sulla spinta dei tifosi: "I nostri tifosi hanno sempre dimostrato di poter spingere la squadra, ci aiuteranno tanto e sarà un aspetto fondamentale, ma detto questo dobbiamo cercare sempre trovare le motivazioni all'interno di noi stessi".

Sul segreto per andare fino in fondo:"Ho avuto la fortuna di vincere col Chelsea, ricordo in quell'anno che ci sono state tante gare in cui l'episodio è girato a nostro favore. Non c'è un segreto, devi far capitare l'episodio dalle tue parti, sono gare da dentro o fuori, ci sono tante emozioni che giocano un ruolo fondamentale. Alla fine le squadre che vanno avanti sono quelle che ci credono fino alla fine".