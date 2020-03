Atalanta, Zapata: “Bellissimo giocare in questa squadra, abbiamo dimostrato la nostra forza. La Lazio? Vi dico cosa penso”

La parola a Duvan Zapata.

Un momento di forma eccellente per il colombiano, tornato da poco meno di un mese dall’infortunio al piede. Ieri con la tripletta contro il Lecce la punta classe ’91 è tornata ai vecchi fasti, dimostrandosi completamente recuperato e pronto per il rush finale della stagione. Prossima settimana la compagine guidata da Gian Piero Gasperini ospiterà la Lazio, match tra due squadre in gran forma. Proprio Zapata, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso sul prossimo impegno in campionato:

Atalanta, Gasperini punge la Lazio: “Se vogliono giochiamo di lunedì sera. Scudetto? Serve salto di qualità”. E sulla Champions…

“È bellissimo giocare in questa squadra. Stiamo esprimendo un ottimo calcio, ma dobbiamo migliorare a difendere meglio tutti insieme perchè non è possibile subire due gol in rimonta come è successo contro il Lecce. Abbiamo dimostrato che siamo forti e che puntiamo molto a questo campionato. Lazio? I dati dicono che noi siamo più forti in attacco perchè abbiamo segnato di più. Loro sono comunque molto forti e nella prossima sfida avranno motivazioni molto alte. Vincerà il migliore”.

VIDEO Lecce-Atalanta, Gasperini e la goleada: “Sette reti mancanza di rispetto per l’avversario? Rispondo così”