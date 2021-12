Atalanta-Villareal, Gasperini: “Fiducia nel traguardo. Notte importante? Col PSG…”

Alla vigilia della super sfida del girone F di Champions League tra Atalanta e Villareal, il tecnico della compagine orobica, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la gara contro la formazione spagnola guidata da Unai Emery

Mediagol (sc) ⚽️

Alla vigilia dell'importantissimo match di Champions League in programma domani, 8 dicembre 2021 alle 21.00, al "Gewiss Stadium" di Bergamo tra Atalanta e Villareal, il tecnico della compagine orobica, Gian Piero Gasperini, ha presentato la sfida contro la formazione spagnola guidata da Unai Emery, valevole per il sesto turno del girone F. La Dea, a quota sei punti nel girone di Champions League, è reduce da due pareggi consecutivi e cerca la vittoria interna, che manca dalla sfida contro lo Young Boys, dove la compagine orobica si impose per 1-0. Il Villareal, che stacca la squadra di Gasperini in classifica di un solo punto, è reduce dalla sconfitta interna contro il Manchester United - primo in classifica nel girone a quota dieci punti -, vuole difendere il secondo posto del raggruppamento a quota sette punti, alle spalle dei Red Devils, ultimo posto che consentirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione europea. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro, in sede di conferenza stampa.

FIDUCIA E CONSAPEVOLEZZA- "C’è fiducia di centrare il traguardo. Questa è una squadra forte, ha vinto l’Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, ma questa è un’altra competizione. Sappiamo quali sono le difficoltà della gara. Arriviamo a questa gara in un momento molto buono di risultati e di prestigio, ma dobbiamo essere bravi a cancellare sia sconfitte che vittorie, si riparte da 0-0, abbiamo un solo risultato utile. Giocheremo in casa la gara decisiva, ma non abbiamo di sicuro la certezza della qualificazione, ma c’è fiducia".

NOTTE PIÙ IMPORTANTE - "Non lo so se è la più importante, tutte le partite da dentro o fuori diventano poi importanti. È successo con Shakhtar e Shakhtar, ma anche quella col PSG, non siamo arrivati in semifinale per pochi minuti. È il bello di questa competizione dove le partite da dentro o fuori creano un’attesa e un phatos sicuramente superiore. È una squadra forte, all’andata ci sono state più gare nella stessa partita, non c’è mai una supremazia. Diventeranno fondamentali gli episodi, dovremo essere bravi e precisi".

MATCH - "Questa è una gara decisiva, abbiamo un risultato solo e ci sono tante componenti che possono verificarsi. Per il terzo anno potremmo andare agli ottavi di Champions, una bella benzina. Stiamo attraversando un bel momento ma come si cancellano le sconfitte vanno cancellate anche le vittorie. Domani partiremo 0-0 contro una squadra forte. Diffido dei risultati del Villarreal in campionato, la Champions è un’altra cosa e loro sono abituati a vincere. Il nostro pubblico sa trasmettere entusiasmo e dovremo sfruttare questa cosa domani".

PENSIERO AL CAMPIONATO - "Non è proprio il caso. Abbiamo lavorato così tanto per giocarci questo accesso agli ottavi che di darebbe altro prestigio. L’occasione è troppo grande per avere altri pensieri", - queste le dichiarazioni di chiusura in sede di conferenza stampa del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini.